Vídeo: após TSE rejeitar cassação, Moro diz que julgamento foi técnico

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES

1 de 1 Imagem colorida do Senador Sérgio Moro (União-PR) deixa gabinete acompanhado pela esposa Rosângela após TSE rejeitar a cassação de seu mandato, na noite desta terça-feira (21/5) – Foto: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLESO senador Sergio Moro afirmou, nesta terça-feira (21/5), que o julgamento que rejeitou pedido de cassação do mandato dele foi “técnico e independente”. A fala do parlamentar ocorreu logo após a sessão, na saída do gabinete dele do Senado.

“Foi um julgamento muito técnico, independente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e temos que elogiar a independência do Judiciário Brasileiro”, disse o ex-juiz da Operação Lava Jato.

A sessão foi realizada na noite desta terça-feira. Todos os sete ministros do TSE votaram para rejeitar o pedido de cassação do senador.

O pedido para a perda do mandato de Moro partiu das coligações lideradas pelo PT e pelo PL. Elas já haviam perdido em primeira instância e nesta terça foram julgados recursos apresentados pelas mesmas.

Moro foi acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Ele havia feito pré-campanha para presidente, mas acabou optando por concorrer a uma cadeira no Senado. O volume de recursos usado por ele, conforme as coligações, o teria favorecido indevidamente na corrida para vaga de senador.

