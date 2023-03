Vídeo: armados, assaltantes trancam manicures em loja e levam carro

Dois homens, um deles armado, roubaram manicures, levaram um carro e trancaram as vítimas dentro da loja, em plena luz do dia, em Valparaíso (GO). O crime ocorreu no último sábado (18/3) e a dupla de assaltantes foi flagrada por câmeras de segurança.

“Estávamos eu e minha sócia fechando a loja quando os dois indivíduos, que estavam sentados na frente, esperaram a última cliente sair para abordar e anunciar o assalto”, contou uma das vítimas, que preferiu não se identificar. O carro dela, um HB20 branco, estava estacionado na porta e acabou sendo levado.

Eles ainda roubaram celulares, bolsas e todos os documentos pessoais das vítimas. Nas imagens, os suspeitos aparecem entrando na rua próxima à esmalteria às 14h48. Os dois ainda olham para as câmeras de segurança.

A dupla aguardou até às 17h58 para cometer o crime. Enquanto um fica ao lado do carro, o outro, apontando a arma, leva os pertences e a chave do veículo. A manicure conta que usava o automóvel para trabalhar e tem passado mal, sem dormir, desde o assalto.

“Estou desesperada, preciso muito do meu carro. Estou orando e pedindo a Deus para tocar no coração desses dois indivíduos, para que eles tenham piedade e possam deixar o carro em algum local público”, desabafa. A ocorrência foi registrada em um boletim virtual e a Polícia Civil investiga o caso.