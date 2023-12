Vídeo: câmera de segurança mostra execução de pré-candidato no Guarujá

São Paulo – A execução do jornalista e pré-candidato à Prefeitura de Guarujá Thiago Rodrigues, na madrugada desta quinta-feira (28/12), foi flagrada por câmera de segurança. Nenhum suspeito foi identificado até o momento.

As imagens (veja abaixo) foram divulgadas pela TV Tribuna e mostram o momento em que um ciclista de boné e máscara branca se aproxima de Thiago, enquanto ele mexe no celular.

O homem, então, atira no jornalista, que sai correndo e é seguido pelo assassino até cair ferido no chão. O ciclista parece disparar novamente e, logo em seguida, foge às pressas.

O Metrópoles questionou para a Secretaria da Segurança Pública (SSP) sobre a investigação do caso, mas a pasta não respondeu até a publicação desta reportagem.

Já um vídeo gravado por moradores da região mostra o momento em que o ciclista deixa o local após o crime (veja abaixo).

Quem é a vítima Thiago Rodrigues era filiado à Rede Sustentabilidade e pretendia disputar o cargo de prefeito nas eleições de 2024. No carro dele, foram encontrados materiais da pré-campanha.

Em nota, a Executiva Nacional da Rede disse que recebeu a notícia da morte de Thiago “com profundo pesar”.

“Entendemos que, mesmo com as investigações em fase inicial, não se pode descartar intenções de interesse político neste crime, visto que Thiago tinha uma trajetória de denúncias jornalísticas contra práticas de corrupção em seu município e recentemente havia anunciado sua intenção de concorrer à prefeitura do Guarujá nas próximas eleições”, diz o texto.

A nota também destaca que a deputada estadual Marina Helou oficiou “nos canais competentes do Governo do Estado de São Paulo solicitando a celeridade que o caso pede”.

thiago rodrigues confraternização 2_resized_compressed

Jornalista Thiago Rodrigues em confraternização Reprodução

thiago rodrigues confraternização 3_resized (1)_compressed

Jornalista Thiago Rodrigues em confraternização Reprodução

confraternização thiago rodrigues 4_resized (1)_compressed

Jornalista Thiago Rodrigues em confraternização Reprodução

Festa de confraternização Thiago participava de uma confraternização no distrito de Vicente de Carvalho na noite em que foi baleado. Horas antes do crime, ele havia publicado em suas redes sociais fotos da festa.

O jornalista teria saído do local em que acontecia o evento após ser chamado para ir até a rua.

Apelidado de “repórter do povo”, Thiago ficou conhecido nas redes sociais por fazer denúncias contra a administração municipal. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia Sede de Guarujá, mas será investigado pelo 2º DP de Guarujá.