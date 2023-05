Vídeo: de jaleco e lamparina, Cezar Black recebe homenagem na CLDF

O enfermeiro e ex-BBB Cezar Black recebeu uma homenagem na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) durante uma sessão diferente na Casa. O plenário que debate projetos de lei e até investiga crimes contra a democracia em uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) recebeu Black vestido de jaleco, descendo pelas escadas levando uma lamparina.

A mistura de entretenimento e política aconteceu na noite desta sexta-feira (12/5). O influencer surgiu na CLDF levando o símbolo da enfermagem. Veja:

A Câmara Legislativa fez uma sessão solene em comemoração à Semana da Enfermagem, promovida pelo deputado distrital Jorge Vianna (PSD) para homenagear os enfermeiros, auxiliares e técnicos em enfermagem do Distrito Federal.

Black, enfermeiro do Hospital Universitário de Brasília (HUB) e das unidades de terapia intensiva (UTIs) para adultos e recém-nascidos do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), recebeu das mãos de Vianna uma moção de louvor pelos serviços prestados no DF.

“No BBB, eu tentei passar o máximo do que é a vida do profissional de enfermagem. As nossas lutas, nossa correria. Fico muito feliz de poder hoje, dentro de um programa televisivo, falar sobre enfermagem. Fico muito grato e honrado de representar a enfermagem a nível nacional”, discursou.

Além de Cezar Black, estiveram presentes representantes da Secretaria de Saúde do DF, do Conselho Regional de Enfermagem do DF (Coren-DF), dos Sindicatos de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do DF (Sindate-DF) e dos Enfermeiros do DF (SindEnfermeiros-DF), além da Associação Brasileira de Enfermagem (Aben).

Nas últimas semanas, o ex-BBB recebeu uma licença de 3 anos para tratar de interesses particulares. Segundo nota enviada pela assessoria de Black, o afastamento ocorre em razão de “questões pessoais”. De acordo com a Secretaria de Saúde, a licença é um direito do servidor, que não receberá remuneração no período.