Fernanda é criticada por postura em entrevista com Ana Maria: entenda

A última eliminada do BBB 24, Fernanda Bande, está sendo duramente criticada nas redes sociais por sua postura com Ana Maria Braga durante a entrevista no Mais Você na manhã desta segunda-feira (1º/4). Internautas alegam que a sister agiu com deboche com a apresentadora e a desrespeitou em alguns momentos.

O ponto que mais chamou atenção da web foi quando Ana Maria Braga apontou que faltou educação e empatia na ex-sister para ir mais longe no jogo, citando um perfil de participante que o público tende a gostar. Fernanda rebateu sem papas na língua.

“Não! Então a gente não assistiu ao mesmo programa. Tive, sim, bons momentos, por exemplo, com a Pitel, que construí algo além dali”, rebateu Fernanda.

Fernanda Bande, BBB24

“O olho brilha”, afirma Fernanda sobre relação de Pitel e Buda Reprodução

Fernanda bbb

Fernanda: Videogame, 5 mil reais em eletrodomésticos, 45 mil reais em dinheiro e uma adega Foto: Reprodução

Fernanda Bande BBB24

Mulher Gato? Fernanda do BBB24 já foi presa Instagram/Reprodução

Fernanda BBB24

Fernanda Bande Reprodução

Fernanda BBB 24

Fernanda no BBB24 Foto: Reprodução

Em outro momento, Fernanda afirmou que se sentia perdida em sua vida e queria se redescobrir, por isso topou participar do programa. Ana se repetiu ao questionar se o dinheiro também não tinha parte importante na decisão da carioca.

“Eu não fui lá para me conhecer, eu fui para conquistar, incluindo o dinheiro”, rebateu a ex-BBB. “Mas você conhecia o programa?”, perguntou a loira, que ouviu mais um deboche de Nanda: “Sim, vivo nesse planeta”.