Vídeo: deputado persegue suspeitos de furto em rua da zona oeste de SP

São Paulo – O deputado federal Delegado Palumbo (MDB) perseguiu e deteve dois homens suspeitos de furtarem celulares na região da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista, na tarde desta quarta-feira (7/2).

Palumbo é policial civil licenciado e conhecido pela atuação no Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra). Ele estava dentro de um carro, em frente ao terminal da Barra Funda, quando ouviu gritos de “ladrão” e avistou, pela janela, dois homens correndo.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele relatou que saltou do carro para perseguir os suspeitos. Palumbo estava acompanhado do seu chefe de gabinete em São Paulo, Elisson Victor, que é policial licenciado da Rota, a tropa de choque da Polícia Militar paulista.

“Acabaram de roubar. Eu estava passando com o carro e pegamos dois. Eu e o sargento Victor vimos eles correndo, ouvimos “é ladrão, é ladrão” e fomos pegar”, relatou Palumbo no vídeo (veja abaixo).

Nas imagens é possível ver o deputado em pé, contando a história, e dois homens deitados de barriga para baixo, no chão, com os punhos amarrados nas costas. Os dois suspeitos aparecem com os rostos borrados no registro.

“O espírito e a alma continuam de policial, embora eu esteja como deputado”, disse Palumbo.

O deputado lembrou o caso do policial assassinado nesta terça-feira (6/2), na região da Pompéia, também na zona oeste, durante um assalto. “Está difícil pra caramba trabalhar”, lamentou.

Palumbo disse ter acionado agentes da Garra, que compareceram ao local e encaminharam os suspeitos ao 91º DP. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) não respondeu detalhes sobre a ocorrência.