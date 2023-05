“Padilha é o que país tem de melhor na articulação política”, diz Lula

Nesta semana, Lula criticou publicamente a articulação política do governo federal durante o almoço do recriado conselhão 06/05/2023 13:46, atualizado 06/05/2023 13:50

Divulgação/Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, durante uma coletiva de imprensa após a coroação do rei Charles III, neste sábado (6/5). Ele negou qualquer informação de que pretende tirar Padilha da pasta. “Não, em hipótese alguma”, disse. “Padilha é o que o país tem de melhor na articulação política. O fato de acertar ou errar, tem que pensar no que aconteceu”, acrescentou.

E continuou: “O que deputados estão se queixando? Que o governo tarda a atender reivindicações. Cara quer participar de ministério, é tecnicamente competente […] a coisa mais barata e eficaz é a gente cumprir o que promete”. E finalizou: “Digo aos ministros: ‘Tudo que você trata e não cumpre, fica mais caro depois’. É preciso que a gente seja eficaz. Se não pode cumprir, não prometa”.

Saiba mais: Sem base sólida no Congresso, governo Lula ainda depende do Centrão

“Despreocupado”Padilha vem sendo alvo de críticas entre os parlamentares. Eles dizem a articulação do governo está “fraca” e que isso é problema para aprovar matérias difíceis, como o projeto de lei (PL) das Fake News. Entre seus críticos, está o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Apesar das críticas à articulação política e das dificuldades de formar uma boa articulação no Parlamento brasileiro, Lula afirmou a jornalistas que não está preocupado com matérias que possam ser rejeitadas pelo Congresso.

“Sinceramente, não tenho nenhuma preocupação. O projeto do governo pode ser aprovado, remendado ou recusado. Se for recusado, o governo tem que discutir com o Congresso e apresentar de outra forma. Esse é um jogo democrático bom”, afirmou. “Não é o Congresso que precisa do presidente da República, mas o contrário. Por isso temos que ser diplomáticos, atender reivindicações”, completou.

Como noticiou o Metrópoles nesta semana, no almoço da reunião do recriado “conselhão”, composto por 246 membros da sociedade civil, Lula chegou a alfinetar Padilha publicamente.

“A grande novidade na composição desse conselho – e nisso quero reconhecer o trabalho extraordinário do ministro Alexandre Padilha… Espero que ele tenha, dentro do Congresso Nacional, a capacidade de organizar e de articular que ele teve no conselho. Aí vai facilitar muito a vida… É porque esse conselho está mais diverso e representativo”, disse Lula.

lula-janja-coroacao-charles-iii

Divulgação/Presidência

JANJA E LULA

Presidente Lula e primeira-dama Janja foram registrados na saída do hotel, em LondresReprodução

O presidente Lula, a primeira-dama Janja e o Rei Charles III durante jantar no Palácio de Buckingham, em Londres

O presidente Lula, a primeira-dama Janja e o Rei Charles III durante jantar no Palácio de Buckingham, em LondresDivulgação/Palácio de Buckingham

janja-lula-coroacao-rei-charles-iii

A primeira-dama do Brasil, Janja, na coroação do rei Charles III

lula-macron-coroacao-rei-charles-iii

O presidente Lula com o presidente da França, Emmanuel MacronReprodução/BBC

Rainha Camilla na coroação do rei Charles III

Coroação da rainha CamillaRichard Pohle – WPA Pool/Getty Images

Rei Charles e Camilla são oficialmente coroados. Veja detalhes das joias

LONDON, ENGLAND – MAY 06: King Charles III and Queen Camilla stand on the balcony of Buckingham Palace following their Coronation on May 06, 2023 in London, England. The Coronation of Charles III and his wife, Camilla, as King and Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the other Commonwealth realms takes place at Westminster Abbey today. Charles acceded to the throne on 8 September 2022, upon the death of his mother, Elizabeth II. (Photo by Leon Neal/Getty Images)Leon Neal/Getty Images

Rei Charles e Camilla são oficialmente coroados. Veja detalhes das joias

LONDON, ENGLAND – MAY 06: King Charles III waves from the balcony of Buckingham Palace following his and Queen Camilla’s Coronation on May 06, 2023 in London, England. The Coronation of Charles III and his wife, Camilla, as King and Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the other Commonwealth realms takes place at Westminster Abbey today. Charles acceded to the throne on 8 September 2022, upon the death of his mother, Elizabeth II. (Photo by Leon Neal/Getty Images)Leon Neal/Getty Images

Mais lidas