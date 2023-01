Vídeo: equipe de jornalismo da Record é agredida. Globo flagra ataque

Uma equipe da Record TV Itapoan, afiliada do canal paulista em Salvador, foi agredida na manhã desta segunda-feira (16/1), durante a gravação de uma reportagem.

A jornalista Tarsila Alvarindo e o repórter cinematográfico George Luís gravavam uma reportagem sobre a morte de um motociclista, quando supostos familiares da vítima avançaram contra os profissionais de imprensa.

Globo flagra agressão a equipe de jornalismo da Record em Salvador – Metrópoles

A repórter Tarsilla Alvarindo, da Record TV Itapoan

Comunicado da Record TV Itapoan sobre a agressão a equipe de jornalismo

A TV Bahia, afiliada da Globo, registrou o momento do ataque. Em sua rede social, a jornalista da Record relatou a agressão sofrida durante o trabalho.

“Eu fui agredida agora há pouco durante um link. Estava noticiando um acidente. Inicialmente, um familiar me pediu que a gente não filmasse, não mostrasse ninguém. Respeitei aquele momento, conversei com ele, disse que a gente não mostraria de perto, como fiz. Entramos de longe, falei que tinha acontecido um acidente e que uma pessoa foi a óbito. Um homem apenas. Não mostrei rosto de ninguém”, explicou.

“Quando já tinha terminado, já estava por sair do local, dois familiares, não sei se familiares ou amigos, dois homens abordaram a nossa equipe. Um deles me deu um soco no rosto. Estou sentindo aqui”, prosseguiu ela.

Em comunicado, a Record TV Itapoan repudiou o ataque, pediu punição aos agressores e prestou solidariedade aos funcionários.

“Diante da agressão que a equipe de reportagem da Record TV Itapoan foi vítima nesta segunda-feira (16), a emissora repudia qualquer tipo de violência e confia no trabalho das polícias Militar e Civil, assim como na justiça. Nossa solidariedade às vítimas: a repórter Tarsila Alvarindo, o cinegrafista George Luís e o motorista Marcos Oliveira”, publicou a emissora.

“Reiteramos que para haver jornalismo sério e comprometido é preciso ter a imprensa respeitada no seu direito de informar e prestar serviço à população”, concluiu.