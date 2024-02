Vídeo: Gio Ewbank chora e diz que Davi está sendo massacrado no BBB 24

Giovanna Ewbank se pronunciou sobre o ocorrido com Davi, neste domingo (11/2), no BBB 24. O participante quase desistiu do programa, alegando estar sofrendo lá dentro. A atriz, que é mãe e Titi, de 10 anos, Bless, de oito, e Zyan, de três, falou sobre racismo.

“Está difícil de assistir, mas o Davi é gigante! O BBB é e sempre foi um recorte da sociedade. O que acontece lá dentro, acontece aqui fora todos os dias! Que a gente observe, aprenda e não repita”, afirmou Gio Ewbank.

Para a atriz, Davi está sendo vítima de um massacre por parte dos outros participantes do BBB 24. Por isso, inclusive, ele teria pensado em desistir.

“As pessoas estão completamente cegas e fazem um massacre com ele. E como não estão conseguindo acabar com o cara, eles estão tentando acabar com quem o cerca, quem o apoia”, pontuou Ewbank.

“O racismo está nas entrelinhas, no olhar, no desprezo. É muito triste a gente ver isso de fora e não poder fazer nada. Espero que ele crie forças para não desistir do jogo. Se ele desistir, tudo bem também. Porque sei que ele vai sair muito amado. Independentemente de vencer ou não o jogo, ele já é um vencedor”, concluiu a atriz.