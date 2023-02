Tina é a terceira eliminada do BBB23

Tina Calamba é a terceira eliminada do BBB23. A sister foi indicada ao paredão pelo líder Gustavo e deixou o programa com 54,12% dos votos. Ela foi para a berlinda com Cezar Black e Gabriel Santana, que ficaram com 43,21% e 2,67%.

Matéria em atualização.