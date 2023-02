Vídeo: Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias trocam beijos no carnaval do Rio

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, e o deputado federal Lindbergh Farias (PT) foram flagrados, na madrugada de terça-feira (21/2), enquanto trocavam beijos, na Marquês de Sapucaí. Os dois petistas aproveitaram o Carnaval no Rio de Janeiro juntos, entre blocos de rua e desfiles na Avenida.

O casal mantém um relacionamento discreto desde 2020. No início de 2022, terminaram, mas pouco depois reataram.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Gleisi, que desfilou pela escola de samba Portela, do Rio de Janeiro, aparece enquanto desvia de percurso na Avenida, ao avistar o companheiro, que está na arquibancada. Em seguida, os dois se beijam.

Veja:

Antes do desfile na Avenida, o casal aproveitou blocos de rua na companhia de amigos, entre eles, o também deputado federal Tarcísio Motta (PSol). Os deputados federais participaram do bloco de rua do Rio de Janeiro Cordão do Boitatá, que saiu às ruas na manhã de domingo.

Confira os registros:

O Cordão do Boitatá, criado em 1996, homenageou músicos como Gilberto Gil, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Gal Costa e Moraes Moreira.

Natural de Curitiba, Gleisi Hoffmann publicou nas mídias sociais, durante o feriadão, homenagens ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em um bloco de Carnaval em São Paulo.