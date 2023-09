Vídeo: homem desaparecido há 5 dias é resgatado em córrego do DF

O homem de 69 anos que estava desaparecido havia cinco dias foi encontrado nesse domingo (24/9) perto de um córrego no Pedregal, bairro do Novo Gama, no Entorno do DF. Carlos Humberto Cabral havia saído de casa, em Santa Maria, com o celular, mas o aparelho estava desligado.

Ele foi resgatado na região de mata pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Góias (CBMGO) e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para avaliação médica para a UPA do Novo Gama.

Segundo o coordenador do Samu no Novo Gama, Wellington Gonçalves Faleiro, a equipe conseguiu a localização de Carlos Humberto após ele ser visto por pessoas que passavam pela região. “Ele foi resgatado com insolação e muito desidratado. Populares achavam que ele estava morto”, completou o coordenador.

Com dificuldades para enfrentar a mata e o córrego, a equipe de resgate pediu auxílio do CBMGO. Carlos Humberto tem diabetes e sofre constantemente com perda de memória.

Veja o vídeo do resgate:

Dia do desaparecimento Carlos Humberto costumava ficar sozinho em casa durante algum período. No dia do desaparecimento, na quarta-feira (20/9), por volta das 19h, a companheira dele havia chegado em casa e não o encontrou.

A filha dele, Ana Cláudia Vale Cabral, disse que, em função da doença, o pai costuma “esquecer o que acontece com frequência”. Ana Cláudia contou que parentes já tentaram convencê-lo a não sair de casa sozinho, mas ele não aceita a condição.