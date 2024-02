Vídeo: MC Bin Laden parte pra cima de Davi em briga no BBB24

A madrugada no BBB24 foi bastante movimentada. Além de mais uma festa animada, com Glória Groove e Xanddy Harmonia como atrações, os brothers Davi, Lucas Henrique e MC Bin Laden tiveram uma discussão daquelas, que está dando o que falar.

Tudo começou com Davi e Lucas. Os participantes estavam dentro da casa quando começaram a treta. Lucas disse que Davi era falso por falar coisas no confinamento e depois dizer que não se lembrava. O baiana rebateu: “Ser fofoqueiro é a pior coisa, ainda mais com barba na cara”, disparou.

A treta continuou: “Você sabe muito bem o que penso sobre você, já falei na sua cara. Falso e mentiroso para c*ralho. Você fala as coisas e fica se escondendo, falando que não lembra”, falou Lucas.

MC Bin Laden (1)

MC Bin Laden Reprodução/Instagram

Davi – BBB24

Davi veio do Puxadinho do BBB24 Reprodução/Gshow

MC Bin Laden e Vanessa Lopes

MC Bin Laden chora após saída de Vanessa Lopes Reprodução

Davi BBB 24

Davi, do BBB 24 Foto: Instagram/Reproduçãp

Davi BBB

Davi Reprodução/Twitter

Ao ver a situação, MC Bin Laden se meteu e relembrou um episódio envolvendo Yasmin Brunet: “Você falou para a Yasmin que se ela estivesse andando com a gente, queimaria a carreira dela lá fora”.

Os dois, então, começaram a discutir e Davi chamou Bin de manipulador, que se alterou. “Manipulador é você, rapaz. Por que você não fala as coisas na minha cara? Acha que tenho medo de você? Safado, mentiroso!”, respondeu aos gritos.

Ainda na briga, Davi chama Lucas de “Calabreso”, um meme da internet usado por Toninho Tornado. A palavra desagradou MC Bin Laden e os demais brothers, que afirmaram ser um termo gordofóbico, e fizeram uma nova rodinha contra o baiano.

Assista vídeos da discussão entre Davi, Bin Laden e Lucas: 3) O CLIMA ESQUENTOU

Davi chama Lucas de fofoqueiro e Lucas acusa Davi de não sustentar as coisas que fala. Eles brigam. pic.twitter.com/dzy3KpUdyH

— Tracklist (@tracklist) February 1, 2024

pic.twitter.com/y05dvKXtih

— midiatk (@midiatk23) February 1, 2024

pic.twitter.com/taateu6INB

— midiatk (@midiatk23) February 1, 2024