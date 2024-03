Vídeo: polícia fecha “central de monitoramento” do PCC no litoral

São Paulo – A Polícia Civil prendeu um homem foragido da Justiça que seria o responsável por uma central de segurança do Primeiro Comando da Capital (PCC) na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo.

Ederson Pires de Camargo, o “Irmão Ed”, tinha uma central de câmeras para vigiar um dos principais pontos de venda de drogas de bairros da cidade localizado na Rua Eliézer Lopes Fernandes, no bairro Catiapoã. Eram usadas, no total, 13 câmeras em um raio de 10 quadras.

Sua função era identificar a aproximação dos policiais através de monitores e rádio comunicadores, para avisar os olheiros sobre a chegada das equipes policiais em pontos estratégicos de tráfico de drogas em Santos e São Vicente e próximo a entradas de comunidades.

Câmeras monitoravam a movimentação da polícia em ruas e avenidas de Santos e São Vicente

Câmeras monitoravam a movimentação da polícia em ruas e avenidas de Santos e São Vicente

Equipes da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga, responsável pelos postes da rua, auxiliaram a polícia na retirada das câmeras.

Por ser foragido e não poder sair de casa para não ser capturado, o acusado trabalhava de casa, numa espécie de sistema ‘home office’ para o PCC. Ederson tem passagens por roubo e tráfico de drogas.

Na casa do suspeito, investigadores apreenderam drogas, dinheiro da venda do tráfico, entorpecentes, rádio comunicadores e a contabilidade do tráfico. Monitores e as câmeras também foram encontradas, em pleno funcionamento. Agora, Ederson irá responder por tráfico e associação criminosa.

Além da prisão do foragido, em cumprimento a outros nove mandados em São Vicente e Zona Noroeste, em Santos, a Polícia Civil prendeu mais duas pessoas e apreendeu um menor de idade.

27 rádios apreendidos em São Paulo Um homem foi preso em flagrante, suspeito de espionar as frequências de rádio da Polícia Civil e da Guarda Civil da capital, litoral, Grande São Paulo e Ribeirão Preto. Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) realizaram a prisão e apreensão de 27 rádios de captação de frequência nesta quinta-feira (7/3), no bairro São Domingos, em Pirituba, zona norte da capital.

Material apreendido pela polícia era usado para espionar as frequências de rádio da Polícia Civil e da Guarda Civil da capital, litoral, Grande São Paulo e Ribeirão Preto Em fevereiro deste ano, a Divisão da Guarda Civil Metropolitana, por meio do serviço de inteligência, encontrou à venda na internet, rádios iguais aos usados pelas forças de segurança. Em vídeos de divulgação, os aparelhos estavam na frequência da Guarda e de outros órgãos de segurança.

Com um mandado de busca e apreensão, policiais do Deic foram até o endereço do suspeito. Lá, 27 rádios, um notebook e dois celulares foram apreendidos. O esquema funcionava com apoio de outros dois homens, onde um se encarregava de encontrar as frequências das forças de segurança, outro arrumava os equipamentos e o terceiro realizava as vendas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso segue em investigação para localizar os outros envolvidos. A Polícia Civil solicitou à Justiça a mudança da prisão em flagrante para prisão preventiva.

O caso foi registrado na 3° Delegacia de Investigações sobre Crimes Patrimoniais Contra Órgãos e Serviços Públicos da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat) do Deic.