Saiba quanto o pênis de Wagner Santiago vai aumentar com harmonização

Wagner Santiago vai passar por uma nova harmonização peniana. O procedimento será feito menos de oito meses após o primeiro e visa aumentar, novamente, o pênis do ex-BBB.

O Metrópoles apurou que o pênis de Wagner Santiago vai ganhar mais 4 cm, em comprimento e diâmetro. E a diferença não vai ser apenas no volume da cueca do produtor de conteúdo adulto. Relatos afirmam que o formato influencia no prazer de forma positiva, tanto para a pessoa que fez, quanto para o parceiro(a).

Na primeira vez que fez o preenchimento, ele afirmou ter gostado do resultado. “O pênis ficou ainda mais bonito, as veias marcadas, as cores destacadas. Ficou tudo muito bonito de ser ver e de usar”, disse em nota divulgada à imprensa.

Ele explicou ainda que os preenchedores têm um prazo de validade e de duração, mas, como ele gostou da primeira experiência, vai realizar a harmonização novamente. Além disso, garantiu que o processo é indolor e o resultado “surpreendente”.

Ex-BBB Wagner Santiago aumenta pênis com procedimento estético Wagner Santiago fez um procedimento estético para aumentar o pênis em julho do ano passado. O ex-BBB tem 40 anos e faz sucesso em plataformas de conteúdo adulto com publicações de sexo explícito.

Ele revelou que o procedimento harmoniza a região íntima masculina e que a escolha foi um autocuidado. “Por que não vestir uma roupa e se sentir confortável, feliz ali com o volume? Poder ir para uma academia, praia, uma piscina sem precisar se esconder, passar vergonha?”, questionou em um vídeo divulgado no A Tarde é Sua.

O ex-BBB contou que não sentiu dor e que o processo “foi muito confortável”. Wagner Santiago detalhou que saiu caminhando do consultório e que está muito feliz com a recuperação e o resultado.

“Você fica ali admirando aquela obra. Hoje, no terceiro dia pós-procedimento, está supertranquilo. Graças a Deus pude realizar esse procedimento e ter uma nova vida sexual plena”, comemorou.