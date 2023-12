Há dois meses cuidando de uma tuberculose, a ex-participante do reality Se Sobreviver, Case, Tatiane Melo resolveu desabafar nas redes sociais e alertar seus seguidores para o problema de saúde. Ela está em tratamento em Salto, São Paulo.

A atriz e modelo, que chegou a ficar internada por conta da doença, usou os stories do Instagram para detalhar como tudo aconteceu: “Tuberculose é uma coisa séria. No início de tudo, eu achava que era só uma gripe com tosse que não passava”, começou ela.

Tatiane, então, relatou: “Hoje sei o peso de ter que enfrentar essa doença de uma forma mais leve… 2 meses de tratamento. Tive complicações no fígado devido aos remédios. Tratamento de tuberculose é muito sério”, afirmou.

Logo depois, ela aconselhou seus fãs: “Se cuidem, procurem um médico, não esperem ficar com sintomas mais graves”, disse Tatiane, que aproveitou para falar sobre o isolamento.

Print Tatiane Melo

Ex-Se Sobreviver, Case, Tatiane Melo revela problema de saúde Instagram/Reprodução

Print Tatiane Melo

Ex-Se Sobreviver, Case, Tatiane Melo revela problema de saúde Instagram/Reprodução

TATIANE-MELO

Tatiane Melo, namorada de Babu, usou as redes sociais para defender o ator da fama de estressado

Tatiane Melo

Ex-Se Sobreviver, Case, Tatiane Melo revela problema de saúde Instagram/Reprodução

Tatiane Melo namorada de babu bbb

Reprodução

Tatiane Melo namorada de babu bbb

Pelas redes, a modelo faz várias campanhas enquanto o namorado estava confinado no BBB Reprodução

Tatiane-Melo-e-Babu-Santana

Tatiane Melo e Babu Santana @tatianemelooficial/Instagram/Reprodução

Babu Santana e Tatiane Melo

Os dois ficaram juntos por 4 anos Reprodução/ Instagram

Babu Santana e Tatiane Melo

Tatiane Melo saiu em defesa do ator enquanto esteve confinado no reality show da Globo Reprodução/ Instagram

“Ah, Tati porque você não está isolada? Gente, o tratamento de tuberculose, em agluns casos, não é preciso ficar totalmente isolada de tudo. Em 15 dias de tratamento, é preciso ficar isolada. Depois desse isolamento, não precisa ficar mais”, garantiu ela, que é ex-namorada de Babu Santana.

No fim, a atriz e modelo contou quais são seus objetivos quando resolve sair: “Tô saindo de casa para me distrair. É preciso sair para respirar. Já estou 2 meses em tratamento. O tratamento dura 6 meses. Obrigada a todos pelas orações e carinho”, encerrou.