Viih Tube celebra 27 milhões de seguidores e brinca: “2 anos grávida”

Viih Tube apareceu nas suas redes sociais, nesta sexta-feira (7), feliz da vida, comemorando 27 milhões de fãs no seu perfil do Instagram. Mas o que mais chamou a atenção da web foi o bolo que ela mostrou para celebrar a nova conquista, que estava escrito “27 milhões de seguidores e 2 anos grávida“.

“Muito obrigada por tudo, gente. Por estarem comigo em todas as fases. É tudo graças a vocês. Obrigada, obrigada, obrigada! Tão grata!”, agradeceu. Na publicação, seu marido respondeu: “Uma mulher de milhões literalmente. Te amo!”. Em seguida, amigos do casal, também deixaram mensagens. “ICONICAAAA! Te amo demaissss!”, se declarou Lucas Rangel. “Vem, Lua”, pediu Gabi Martins. “SUUUCEEESSSOOOO”, desejou Flay.

A youtuber anunciou a gravidez de Lua, sua primogênita com o ex-BBB Eliezer, em setembro do ano passado e, desde então, os internautas brincam com a gravidez da moça, dizendo que a criança não quer nascer e comparando uma outra gestante, Claudia Raia, que revelou estar a espera de Luca na mesma época e já comemorou o primeiro mês do nascimento de filho.

A chegada da menina está sendo mantida em segredo entre Viih e sua família, já que ela quer discrição e liberdade na hora do parto, além de não ter nada marcado, porque aguarda um sinal natural do nascimento da filha. “A Lua vai vir quando quiser. Se permanecer sentada vai ser cesária, porque é mais seguro. Mas se ela virar, quero muito tentar parto normal”, contou respondendo alguns seguidores.