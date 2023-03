No próximo domingo (12), ocorrerá a segunda edição da Trilha da Mulher em Teixeira de Freitas. Parte do calendário de eventos de verão da Secretaria de Esporte e Lazer e da Secretaria de Meio Ambiente, a trilha busca incentivar a prática esportiva no mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, buscando dessa forma promover um dia especial para as mulheres, fortalecendo a autoestima e qualidade de vida.

O evento, de cunho beneficente, terá sua largada na frente do 18º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM), localizado no Trevo da cidade, a partir das 6h30.

As inscrições devem ser feitas de forma presencial na Secretaria de Esporte e Lazer (localizada na Rua Manaus, 300, bairro Recanto do Lago), que serão confirmadas através da entrega da doação de 01 lata de leite em pó, destinada à Casa da Criança Renascer. Camisa e medalha serão oferecidas aos participantes.

O post Saiba como se inscrever na 2ª Trilha da Mulher em Teixeira de Freitas apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.