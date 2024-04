Vira-lata conclui tratamento contra câncer e recebe homenagem

O cãozinho Caramelo tem uma história repleta de obstáculos, mas também de vitórias. A mais recente foi a conclusão de um tratamento contra um tumor maligno conhecido como Tumor Venéreo Transmissível (TVT). Na ocasião, o vira-lata recebeu, inclusive, uma homenagem da equipe médica.

Em 2022, Caramelo foi resgatado da rua, onde vivia em uma casinha de papelão em uma praça de Ceilândia, no Distrito Federal. O encontro com a tutora Gabriela Pereira foi como um amor à primeira vista. Com a ajuda de uma vizinha, Gabriela começou a cuidar do animal, que recebeu vacina, remédios e foi castrado. Mas um ano depois, ele ficou doente.

O vira-lata chegou a fazer um tratamento para infecção urinária, mas, depois, descobriram que essa não era a causa do incomodo. Após uma série de exames e tratamentos, ele foi diagnosticado com Tumor Venéreo Transmissível (TVT), doença que afeta a genitália de cães de ambos os sexos.

O vira-lata Caramelo recebeu todos os cuidados enquanto tratava um tipo de câncer Doença comum com diagnóstico difícil Apesar de ser um dos tumores que mais acomete a espécie canina, o TVT tem um diagnóstico difícil. Ele é transmitido por células de animal para animal, por contato direto, principalmente pelo contato sexual, brigas ou interações, como lambedura, mordedura ou arranhadura, entre portadores e susceptíveis.

Os tumores, geralmente, se encontram no interior das genitálias dos animais, sendo um local de difícil visualização, e podem ser identificados por meio do exame dessas lesões. Entre os sintomas mais comuns estão o aumento da frequência de lambeduras na região afetada e a apresentação de secreção líquida, normalmente, com cor de sangue, que vai aumentando conforme o tumor cresce.

Em estágio avançado, a doença pode ser visualizada por meio do aumento do volume das regiões afetadas, e até mesmo visualização do tumor aderido às mucosas das genitálias.

Mais uma vitória O principal tratamento da doença é feito com a aplicação de uma medicação específica via intravenosa. São feitas, no mínimo, quatro aplicações, uma a cada semana ou até remissão total do tumor.

Caramelo passou por três meses de tratamento. Ele ficou internado, tomou soro e remédios. Alegre, o vira-lata conquistou a equipe de professores e alunos da clínica da UNICEPLAC, que organizou uma homenagem em seu último dia de internação. (assista ao vídeo aqui)