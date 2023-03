Virada no BBB23: enquete aponta saída de sister com rejeição recorde

Hoje (14/3) é dia de decisão de Paredão no BBB23. Alface, Cézar, Domitila e Larissa disputam a permanência na casa, mas ao que tudo indica, o público já decidiu eliminar a professora de educação física — e com a maior rejeição da edição.

Enquetes que costumam adiantar o resultado do reality apontam a saída de Larissa com até 78% dos votos.

Se as prévias se concretizarem, a sister terá o maior percentual de votos da edição, atrás apenas de Paula Freitas e Gustavo Cowboy, que deixaram o reality com 72% e 71% respectivamente.

Vale lembrar que Larissa já foi uma das sisters favoritas ao prêmio. Ela ganhou a torcida do público e ganhou o selo de “craque do jogo” na web por enfrentar seus adversários no Jogo da Discórdia e trazer à tona questões que mais ninguém tinha coragem.

Além disso, foi uma das participantes que mais acolheu Bruna Griphao após a relação conturbada com Gabriel Fop fracassar.

Enquete BBB23

Enquete UOL aponta eliminação de Larissa com mais de 78%

Enquete Metropoles

Na enquete do Metrópoles, termômetro das redes sociais, a sister sairia com 75%

Enquete do DCI

A do DCI mostra a sister saindo com 59% dos votos

Larissa Rejeitada 5

Internautas debocharam da queda de Larissa

Larissa rejeitada3

Principalmente os fãs de Key Alves

Larissa rejeitada

Sister era favorita nas primeiras semanas

Larissa rejeitada 2

E agora deve sair com rejeição

Larissa rejeitada 4

Na web, fãs do reality debocharam da situação de Larissa. “Até semanas atrás a Larissa era favorita e agora vai sair com a maior rejeição do programa em um paredão quádruplo”, disse um. “Amo que a Larissa foi de potencial favorita nas primeiras semanas pra UNANIMIDADE de eliminação em todos os nichos. Vem viver de publi e presença vip aqui fora, gata”, ironizou outro.