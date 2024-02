Wanessa desconfia de cancelamento após sinais no show de Gloria Groove

@wanessa/Instagram/Reprodução

1 de 1 Wanessa Camargo sorrindo – Metrópoles – Foto: @wanessa/Instagram/ReproduçãoWanessa Camargo acredita estar cancelada fora da casa do BBB 24 após perceber alguns “sinais” durante o show de Gloria Groove durante a última festa do reality global. Em conversa com alguns brothers na tarde dessa quinta-feira (1º/1), a cantora contou que estranhou a forma como foi tratada por três pessoas de sua equipe, que estavam na banda da voz de Bonekinha.

“A Monique [uma das delas] me ligou no meu aniversário, a gente se falou, e tenho intimidade com a Monique e ela não olhou na minha cara”, começou Wanessa Camargo.

“Fiquei olhando para ela e ela não fez um bico, não fez nada, era como se não me conhecesse”, explicou. “Meu baixista, minha vocalista ali também. Três pessoas da minha equipe estavam com a Glória”, desabafou.

Bin Laden tentou acalmar a colega de confinamento: “Para, Wanessa! Eles são da sua equipe… Pode ter sido uma ordem da produção do programa.”

