Viradouro é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro de 2024

A escola de samba Unidos do Viradouro é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro de 2024 do Grupo Especial. A agremiação obteve 270 pontos na apuração, seguida da Imperatriz Leopoldinense, em segundo lugar com 269,3 pontos, e a Grande Rio em terceiro lugar, com 269,2 pontos. Este é o terceiro título da escola, que obteve sua segunda vitória em 2020, 23 anos depois da primeira, em 1997. A Viradouro foi a última agremiação a entrar na Marques de Sapucaí na segunda noite de desfiles. O samba-enredo da escola “Arroboboi, Dangbé” embalou a força da mulher negra como tema central da apresentação. O culto à cobra e às tradições africanas também ganharam destaque nas alas. Já a atriz Erika Januza esbanjou beleza e alegria ao desfilar como rainha de bateria. O desfile também trouxe enredo sobre o culto ao vodum serpente, na África e no Brasil. A comissão de frente destacava uma serpente junto aos bailarinos, com uso de materiais fluorescente e de trânsito. A escola foi rebaixada em 2015 e só retornou ao grupo especial em 2018. Em 2019, conquistou o segundo lugar atrás da Mangueira. Em 2020, finalmente veio o segundo título após 23 anos.

