Virginia e Zé Felipe celebram 2 anos de casados e trocam declarações

Virginia Fonseca usou suas redes sociais neste domingo (26/3) para se declarar para Zé Felipe em homenagem aos dois anos de casados. Na publicação, a influenciadora digital compartilhou uma série de fotos com o amado encantando seus seguidores.

“2 anos de casados!!!!!! Peço a Deus para que continue abençoando nossa união, que sejam 2 anos de uma vida toda, sempre leve, com muito amor e seguindo os caminhos de Deus!!! Que possamos sempre ser exemplo para nossas filhas e que nada no mundo tire nossa vontade de estarmos juntos!”, escreveu Virginia.

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Ainda na legenda da publicação, a influenciadora digital citou um trecho dos tradicionais votos de casamento.

“Prometo estar contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te, respeitando-te e sendo-te fiel em todos os dias de minha vida, até que a morte nos separe”. Te amo @zefelipecantor”, finalizou.

Zé Felipe também usou as redes sociais para se declarar para a esposa: “Hoje é o dia que completo 2 anos de casado com o amor da minha vida, minha Virgininha!!! Que seja 2 anos de uma vida inteira, te amo cada dia mais”.

Eles se casaram no civil em março de 2021 em uma cerimônia intimista em casa, apenas com os padrinhos e os pais. Na época, a influenciadora estava grávida de Maria Alice, a filha primogênita do casal, hoje eles também são pais de Maria Flor.

