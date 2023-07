Vítima de falso agiota caiu no mesmo golpe quatro vezes: ‘Desesperado’

A agiotagem não é novidade no Brasil, mas ganhou novos contornos nas redes sociais. Estelionatários estão se passando por falsos agiotas para aplicar golpes onde roubam dados e ameaçam as vítimas para receber dinheiro. Uma das vítimas, que não quis se identificar, revelou ao g1 que caiu no golpe quatro vezes. “A primeira vez que eu me iludi foi em 2020, no comecinho da pandemia, com a gente preso em casa. Desesperado, sem saber o que fazer, eu solicitei o dinheiro”, contou o rapaz de 33 anos e morador de São Paulo. Para receber o dinheiro, ele enviou, via WhatsApp, toda a documentação solicitada pelo suposto agiota (foto de RG, comprovante de residência etc) e logo foi bloqueado. Semanas depois, ainda precisando de dinheiro, procurou um outro perfil para obter o empréstimo rápido e enviou todos os documentos por e-mail. Só não “deu certo” porque o e-mail retornou. Na terceira vez, registrou um boletim de ocorrência após sentir-se ameaçado pelo golpista. “Ele insistiu que eu tinha que pagar a taxa, que estava no contrato, que ia negativar meu nome”, lembrou. Na última tentativa, em abril deste ano, acabou perdendo quase R$ 200 e ficou sem o empréstimo: “Vi a dita-cuja no Instagram e me interessei porque até tinha comprovantes de envios a clientes. Então, a ‘imaginária’ Laura falou comigo. Disse que seria necessário efetuar um ‘valor de liberação’ de R$ 280, mas consegui deixar por R$ 190. Depositei a quantia, e em seguida, fui bloqueado.” Em nota, a Meta, responsável pelo Instagram, disse que trabalha para coibir os golpistas. “Usamos uma combinação de denúncias da nossa comunidade, tecnologia e revisão humana para identificar conteúdos violadores e removemos tais conteúdos quando tomamos conhecimento deles em nossa plataforma”.