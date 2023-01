Faixa exclusiva para motos completa um ano na Av. 23 de Maio, e Prefeitura de SP promete ampliar projeto

Nesta quinta-feira, 26, a Prefeitura de São Paulo comemorou ter zerado as mortes de motociclistas na Avenida 23 de Maio no primeiro ano da implantação da Faixa Azul, segmento exclusivo para a circulação de motos. Segundo dados oficiais da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP), ao longo do último ano foram 98 acidentes na avenida e, deste total, 44 ocorrências não geraram pessoas feridas. Os demais 54 acidentes registraram 51 vítimas leves e oito com ferimentos graves. A CET também informou que nos três anos anteriores à implementação da Faixa Azul foram registradas cerca de 70 vítimas em estado grave e quatro mortes por causa de acidentes na Av. 23 de Maio envolvendo ciclistas. A ideia do projeto é deixar mais visual e claro o espaço das motos para reduzir o número de mortes e feridos graves. Atualmente, são 22 km do projeto da Faixa Azul nas vias de São Paulo localizados na Bandeirantes e na 23 de Maio. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou que já pediu a expansão desse projeto para mais 220 km nas principais vias de acesso de todas as regiões da capital.

Em evento, Nunes afirmou que o projeto foi um sucesso e que aguarda apenas a autorização da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) para começar a expansão: “É algo inédito no Brasil, portanto depende de autorização do Senatran. Mas, obviamente, com os resultados que a gente teve aqui, com esses 22 km sem nenhum óbito, é óbvio que isso vai ter autorização para se estender e a gente poder salvar mais vidas e ter um trânsito mais harmônico na cidade”. O projeto de expansão prevê um estudo para a instalação da Faixa Azul em vias como as marginais Tietê e Pinheiros, Av. Rebouças, Av. Ipiranga, Av. Washington Luís, Av. São Luís, Rua Consolação, Radial Leste e os Viadutos Nove de Julho e Jacareí.

Nunes ainda anunciou a instalação de câmeras nas fardas dos agentes da CET, assim como acontece nos policiais militares, e a contratação de mais 200 agentes de trânsito: “Trocamos os veículos da CET e estamos fazendo a questão da reformulação dos sistemas semafóricos. Nós lançamos agora uma licitação que eu assino na semana que vem, com a concretização de R$ 350 milhões para fazer 1,1 milhão de metros quadrados de calçadas dentro do Plano Emergencial de Calçadas. Isso ajuda a questão dos pedestres poderem trafegar nas calçadas”. Hoje, são um 1,3 milhão de motos circulando em São Paulo por dia e pelo menos um motociclista morre diariamente na capital paulista, segundo dados da CET.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha