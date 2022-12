Vitória acerta contratação do lateral Zeca, campeão olímpico

Mais um reforço está a caminho da Toca do Leão. O Vitória encaminhou a contratação do lateral-direito Zeca, de 28 anos. Campeão olímpico, o jogador deve ser apresentado pelo rubro-negro no dia 10 de janeiro. A informação foi confirmada ao CORREIO pelo presidente do clube, Fábio Mota.

Conhecido por sua versatilidade, já que é ambidestro e atua nas duas laterais, Zeca nasceu em Paranavaí, no Paraná, mas começou sua carreira no Santos.

O jogador brilhou no Peixe entre os anos de 2014 e 2017, período que acumulou convocações para a Seleção Brasileira. Nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, conquistou a medalha de ouro, sendo titular durante toda a campanha dourada.

Essa será a segunda experiência de Zeca em Salvador. Ele teve uma passagem pelo rival Bahia na temporada 2020. Foram 19 jogos pelo clube, sendo nove como titular, e um gol marcado. Antes, entre 2018 e 2019, o lateral defendeu o Internacional.

O jogador ainda atuou pelo Vasco, no ano passado, até chegar ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos, em 2022. No time americano, fez 21 jogos (13 como titular) e contribuiu com uma assistência.

Zeca chega para completar a única posição que ainda estava pendente no rubro-negro para a próxima temporada. Até aqui, só havia um lateral-direito, Railan, de 22 anos. Regularizado, ele deve ser o titular no primeiro jogo do Vitória em 2023, contra o Cordino, pela pré-Copa do Nordeste. A partida será no dia 5 de janeiro, no Barradão.

Além de Zeca e Railan, o pacotão de reforços do Vitória tem: os zagueiros Camutanga e Dankler, o lateral João Lucas, os meias Gegê e Diego Torres e os atacantes Nicolas Dibble, Osvaldo e Léo Gamalho.