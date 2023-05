Vitória anuncia cervejaria Brahma como nova patrocinadora

A cervejaria Brahma é a nova patrocinadora do Vitória. O anúncio foi feito na manhã deste sábado (13), dia do aniversário de 124 anos do clube, em evento no Barradão. Presidente do Leão, Fábio Mota afirmou que a empresa chega com contrato de três anos, e adiantou que será construído um novo bar no estacionamento do estádio.

“É um momento de muita alegria do clube a chegada desse novo patrocinador, que vai nos ajudar nessa caminhada que a gente está tendo para a volta à Série A. Uma empresa idônea, séria, uma das maiores do mundo. Muito bom o Vitória se aliar com marcas fortes”, falou Mota.

Uma das novidades é que o Barradão terá nova operação de ambulantes e bares para atender o consumidor no estacionamento. O espaço também abrigará um caminhão com chopp Brahma em todos os jogos do Vitória. As iniciativas serão implementadas a partir deste domingo (14), quando o time encara o Atlético-GO, às 18h.

Caminhão ficará no estacionamento do Vitória nos dias de jogo do Leão

(Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

“O Vitória é um grande time, com uma super torcida. Líder na Série B, invicto e sem sofrer gol no Campeonato Brasileiro, o clube tem apresentado números acima da média, o que tem sido motivo de orgulho para os torcedores. É uma satisfação firmar essa parceria e colocar nossas marcas ao lado deste ícone do futebol brasileiro”, disse Paulo Frank, diretor comercial da Ambev.

Segundo o clube, a parceria engloba ações com os torcedores também em casa, e envolvem o aplicativo do Zé Delivery. Ao longo deste fim de semana, a plataforma terá desconto de 13% – em alusão ao dia 13, aniversário do Vitória – para os torcedores comprarem produtos da família Brahma. Para isso, será necessário usar o código LEAO13.

As vendas estarão liberadas a partir das 9h deste sábado (13), seguindo até às 23h59 do próximo sábado (20). A quantidade de cupons é limitada a um CPF por venda, e a ação é exclusiva para o estado da Bahia.