Vitória anuncia Ítalo Rodrigues como novo gestor de futebol do clube

Com o intuito de corrigir a desastrosa rota traçada neste começo de temporada, o Vitória anunciou neste domingo (12) a contratação de Ítalo Rodrigues como novo gestor de futebol do clube. O profissional de 37 anos tem chegada a Salvador prevista para terça, dia 14. Caberá a ele o trabalho de reformulação do elenco para a disputa da Série B a partir de abril.

Antes de chegar ao Vitória, Ítalo Rodrigues estava no Tacuary, que disputa a primeira divisão do Campeonato Paraguaio e este ano está classificado para a Copa Sul-Americana. O gestor iniciou o trabalho na equipe paraguaia há menos de dois meses.

A contratação do novo diretor de futebol do Leão aconteceu 11 dias após o anúncio da demissão de Edgard Montemor, que ocupou o cargo entre julho de 2022 e fevereiro de 2023. Montemor foi um dos responsáveis pela montagem do atual elenco e não resistiu às eliminações no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Além do Tacuray, Ítalo Rodrigues já trabalhou no CSA, Paysandu, onde conquistou um Campeonato Paraense, e Náutico. No trabalho desenvolvido no exterior, o diretor não foi contratado para a montagem do elenco do Tacuray, mas sim para ser uma peça importante no planejamento e gestão geral do clube para a temporada deste ano.

O trabalho de gestão de Rodrigues foi destacado pelo Vitória na nota oficial que anuncia a contratação. Segundo o comunicado rubro-negro, o profissional tem “experiência na montagem, treinamento, gestão e liderança de equipes de futebol”.

O Vitória exaltou a capacidade do novo diretor de futebol em aplicar um trabalho especializado com as equipes onde trabalha, adaptando conceitos e metodologias à realidade do clube.

Hoje, o rubro-negro vive uma realidade de renovação do elenco, consequência do fracassos nas três competições disputadas no ano mesmo depois de 14 reforços anunciados.

Outro ponto a se ajustar no planejamento de elenco e comissão técnica do Vitória é a contratação de técnicos. A última temporada do clube foi marcada por quatro treinadores, até a chegada de João Burse, que subiu com o time para a Série B, mas não resistiu aos maus resultados neste começo de 2023 e foi demitido em fevereiro. Léo Condé é o 18º técnico do Leão nos últimos cinco anos.