Vitória e mais: times grandes correm risco de ficar fora da Copa do Brasil 2024

A Copa do Brasil pode ser desfalcada de vários clubes tradicionais em sua próxima edição. Times que jamais imaginariam ficar fora da competição milionária – como o Vitória, vice-campeão em 2010, além de Botafogo, Corinthians e São Paulo – correm o risco de não disputar o torneio em 2024.

Isso ocorre por causa de uma mudança no regulamento para o ano que vem. Até a edição 2023, várias equipes tinham participação garantida graças ao ranking da CBF. Mas a entidade alterou a regra da distribuição de vagas, substituindo pelo desempenho nas competições estaduais.

No caso do Vitória, a dor de cabeça veio depois de mais uma eliminação precoce no Campeonato Baiano. Afinal, ficou estabelecido que somente os três primeiros colocados do Baianão 2023 terão direito às vagas na Copa do Brasil 2024. Mas o Leão caiu na fase classificatória – Bahia, Jacuipense, Juazeirense e Itabuna foram os classificados às semifinais.

O campeão da Copa do Nordeste é mais um que se garante no mata-mata nacional, mas o rubro-negro também foi eliminado na fase de grupos. Com isso, o Vitória só conseguirá disputar a Copa do Brasil do ano que vem se ganhar a Série B.

Outros clubes tradicionais vivem situação dramática semelhante. Dos 20 times que estão na primeira divisão em 2023, seis ainda correm perigo: Botafogo, Corinthians, Santos, São Paulo, Cuiabá e Fortaleza. Fora da primeira divisão, Sampaio Corrêa, CSA e Ponte Preta também são clubes que ainda não carimbaram suas vagas.

Ao todo, 92 times participarão da próxima Copa do Brasil, sendo que 80 vagas serão definidas vias competições de cada federação estadual. As outras 12 classificações são destinadas aos clubes que conseguirem vaga na Libertadores e aos campeões da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde.

Vale lembrar que o prejuízo de não disputar a Copa do Brasil vai além do campo. As premiações milionárias, concedidas fase a fase, são importantes para as finanças dos clubes. Nesta edição, por exemplo, será distribuído um total de R$ 420 milhões, e o campeão vai faturar mais de R$ 90 milhões.

Corinthians, Santos e São Paulo

No futebol paulista, o drama é compartilhado por três grandes clubes: Corinthians, Santos e São Paulo, todos eliminados do estadual antes das semifinais. A competição dará cinco vagas, garantidas aos quatro semifinalistas (Palmeiras, Ituano, Água Santa e Bragantino) e ao São Bernardo, com a melhor campanha entre os eliminados.

O Corinthians pode disputar a Copa do Brasil 2024 se terminar o Brasileirão na zona de classificação para a Libertadores ou se vencer o torneio continental deste ano. O caminho é parecido para Santos e São Paulo, com a diferença que os dois estão na Copa Sul-Americana.

Os três também podem se garantir com o título do próprio mata-mata nacional neste ano ou ainda da Copa Paulista. Esta última, porém, é geralmente disputada por clubes do interior e de menor investimento.

Há ainda a torcida por Palmeiras e Red Bull Bragantino. Os dois times, que disputam a Série A, garantiram a vaga na Copa do Brasil via Paulistão. Se eles conseguirem a classificação para a Libertadores pelo Brasileirão, mais vagas abrirão através do estadual.

Botafogo

No Rio de Janeiro, o Botafogo ficou fora das semifinais do Carioca. Assim, resta a disputa da Taça Rio – torneio entre o quinto e oitavo colocados da Taça Guanabara. Se o alvinegro for campeão, garante vaga na Copa do Brasil de 2024, já que são cinco vagas pelo estadual e mais uma pela Copa Rio (disputada no segundo semestre apenas por times de menor expressão).

Pela Taça Rio, o Fogão enfrentará a Portuguesa. O jogo de ida está marcado para este sábado (18), no estádio Luso-Brasileiro. O outro confronto da semifinal é entre Audax e Nova Iguaçu.

Se falhar pelo estadual, o Botafogo ainda tem outros caminhos: vencer a Copa do Brasil, a Sul-Americana, ou conseguir a vaga na Libertadores pelo Brasileirão. Em último caso, pode torcer para que um ou mais cariocas (Fluminense, Vasco e Flamengo) consigam ir à Libertadores de 2024, aumentando as vagas via estadual.

Cuiabá e Fortaleza

Os outros dois clubes da Série A ainda sem vaga para a Copa do Brasil de 2024 são Fortaleza e Cuiabá. Mas os cenários, por ora, não são preocupantes.

O time de Mato Grosso está nas semis do Campeonato Mato-Grossense e, após campanha com 100% de aproveitamento na primeira fase, precisa chegar à final. O primeiro jogo será neste sábado (18), contra o Luverdense, fora de casa. Há ainda outras duas opções ao Cuiabá: ser campeão da Copa Verde ou ir à Libertadores de 2024.

Para o Fortaleza, são quatro chances diferentes de obter a vaga. Uma delas é alcançar a decisão do Cearense – o jogo de ida da semifinal, contra o Ferroviário, terminou em 1×1. A volta está marcada para domingo (19), novamente no Castelão.

O Leão do Pici também pode garantir a classificação: se for campeão da Copa do Brasil deste ano; se conquistar a Copa do Nordeste; ou se for mais uma vez para a Libertadores.

Outros clubes tradicionais

Assim como o Fortaleza, o Ceará também está na semifinal do estadual e empatou o primeiro jogo em 1×1 fora de casa, com o Iguatu. A volta está marcada para este sábado (18), também no Castelão. Se não avançar, terá mais duas possibilidades de ir à Copa do Brasil 2024: vencer a Série B ou a Copa do Nordeste.

O Sampaio Corrêa, outro time da segunda divisão, terá que torcer para o Maranhão conquistar o segundo turno do Maranhense, domingo (19), contra o Moto Club. Assim, seria o vice-campeão pela classificação geral e ficaria com uma das vagas do estadual. A outra já é do Maranhão, ganhador do primeiro turno.

Caso seja o Moto Club o vencedor, o Sampaio terá que tentar a classificação para a Copa do Brasil 2024 na Copa FMF. Mas há um porém: esta terceira vaga maranhense é flutuante de acordo com o Ranking das Federações e pode ser deslocada para outro estado a depender da pontuação de seus filiados na temporada.

Já o CSA terá que concentrar suas atenções em conquistar o título da Copa Alagoas. Se ficar com a taça, disputa uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano com o terceiro colocado do estadual.

Mais times que também estão fora da Copa do Brasil neste momento: