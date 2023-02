Vitória empata com o Jacuipense se complica na briga por uma vaga no G4 do Baianão

O Vitória se complicou na busca por uma vaga na semifinal do Campeonato Baiano. No confronto direto entre equipes que brigam por um lugar no G4, o rubro-negro ficou no empate por 1×1 com o Jacuipense, na tarde deste domingo (12), no Barradão, e não depende mais das próprias forças para avançar no estadual.

No jogo de estreia do técnico Léo Condé no Leão, quem mostrou estrela foi o meia argentino Diego Torres. Foi dele a bomba que abriu o placar para o rubro-negro ainda no primeiro tempo. Porém, Welder, de cabeça, igualou o marcador na segunda etapa e deixou preso o grito na garganta dos donos da casa.

O resultado mantém o Vitória na quinta colocação do Baianão, com 11 pontos. O Itabuna, com 12, fecha o G4, mas ainda joga na rodada contra o Bahia de Feira. Por isso, o rubro-negro terá que secar os adversários a última rodada, além de vencer o Barcelona de Ilhéus, no Barradão. Já o Jacuipense ficou mais perto da classificação. O time de Riachão tem 14 pontos e está na terceira posição.

O jogo

Em sua primeira partida no comando do Vitória, o técnico Léo Condé decidiu mudar. O treinador reforçou a marcação no meio-campo, com os volantes Léo Gomes e Rodrigo Andrade. Na frente, Gegê foi devolvido para a ponta direita e teve as companhias do centroavante Léo Gamalho e de Thiago Lopes.

O Leão da capital começou o embate com mais posse de bola e a proposta de propor o jogo. Mas a equipe teve dificuldade para articular as jogadas por conta da marcação do Jacuipense. O time do interior subiu as linhas e começou a pressionar o rubro-negro já na saída entre goleiro e defensores.

Apesar da marcação do Jacupa, o Vitória controlou o jogo em boa parte do primeiro tempo. Depois do cruzamento da esquerda, Camutanga ajeitou para Léo Gamalho, livre, quase na marca do pênalti. O camisa 9 pegou mal na bola e mandou para fora. A resposta do Jacuipense veio em falta direta cobrada por Eudair, que passou perto.

O Vitória também levou perigo em uma bomba de Zeca de fora da área. A bola tinha endereço, porém o goleiro Jean espalmou para escanteio. Mais presente no ataque, as chances para o Leão foram aparecendo. Léo Gamalho deu um passe açucarado, Kanu não conseguiu cortar e Thiago Lopes saiu de cara com o gol. Ele finalizou na saída de Jean, que realizou uma defesa salvadora.

Jean só não conseguiu segurar quando Léo Gamalho recebeu na área e rolou para Diego Torres. O argentino soltou uma bomba e viu a bola tocar na trave antes de morrer no fundo das redes, colocando o Vitória em vantagem aos 46 minutos.

Jacupa busca o empate

O Vitória voltou do intervalo colocando ainda mais pressão no Jacuipense. O triunfo parcial deixava as duas equipes empatadas em número de pontos, mas a diferença de dois gols seria o suficiente para o rubro-negro ultrapassar o oponente e entrar no G4 do Baianão.

Não demorou muito e Léo Condé fez a primeira mudança. Osvaldo foi para o campo no lugar de Thiago Lopes.

Aos poucos, o Jacuipense foi se soltando no gramado do Barradão. O time grená tentou o empate na falta cobrada por Welder e na cabeçada de Thiaguinho que ninguém apareceu para aproveitar. A insistência deu certo. Aos 28 minutos, Raphinha cruzou da entrada da área, Welder subiu mais do que a defesa vermelha e preta e testou para o gol, decretando o empate dos visitantes na Toca.

O gol animou o Jacuipense. O Leão do Sisal quase fez o segundo minutos depois, em chute de William. Lucas Arcanjo conseguiu efetuar a defesa. Com a obrigação de vencer, Léo Condé modificou o time outra vez. Eduardo e Alisson Santos foram para o campo.

Apesar das alterações, o Vitória se viu desorganizado na reta final da partida. O time apostou nas bolas cruzadas na área, sem sucesso. O árbitro deu sete minutos de acréscimos e o duelo foi tenso até o último segundo, contudo ao apito final restou ao Leão lamentar a chance perdida no confronto direto. O time saiu de campo vaiado e sob muitos protestos da torcida.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1×1 Jacuipense – Campeonato Baiano (8ª rodada)

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes (Eduardo), Rodrigo Andrade (Bicalho), Gegê (Tréllez), Diego Torres (Alisson Santos); Gegê, Léo Gamalho e Thiago Lopes (Osvaldo). Técnico: Léo Condé.

Jacuipense: Jean, Raphinha (Caíque Sá), Kanu, Weverton e Radar; Fábio Bahia, Vinícius Amaral (Fábio Matos) e Eudair (Joilson); Thiaguinho (William), Jeam e Welder. Técnico: Jonilson Veloso.

Local: Barradão

Gols: Diego Torres, aos 46 minutos do 1º tempo, Welder, aos 28 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Radar (Jacuipense)

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida Andrade, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Alessandro Álvaro Rocha de Matos.