Polícia Civil faz operação na rodoviária de Salvador

Mais de 30 policiais participam de uma operação da Polícia Civil na rodoviária de Salvador, para impedir o tráfico de drogas e porte ilegal de armas. As ações acontecem na manhã desta terça-feira (17).

A Operação Terminal Livre tem como foco principal o reforço das atividades de inteligência sobre investigações de envolvidos com o tráfico de drogas e organizações criminosas, antes do Carnaval. Com a atuação do Canil da Coordenação de Operações Especiais (COE), as equipes do Draco realizam abordagens e buscas nos transportes e passageiros de forma estratégica.

O coordenador da operação, delegado Alexandre Galvão, pontua que as ações podem colaborar para desdobramentos de investigações em curso. “Alcançar suspeitos e impedir a entrada dos materiais ilícitos são importantes resultados que buscamos aqui. Porém, os dados obtidos em campo contribuem para os trabalhos investigativos, e esse também é um importante resultado”, avaliou. As ações ocorrerão em outros pontos de Salvador e Região Metropolitana (RMS).