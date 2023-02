Vitória x Barcelona de Ilhéus: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Vitória e Barcelona de Ilhéus se enfrentam na última rodada da fase classificatória do Campeonato Baiano, no Barradão. As duas equipes ainda não têm vaga assegurada nas semifinais do estadual, mas chegam com chance de ficar entre os quatro primeiros colocados e avançar para o mata-mata. A seguir você confere todos os detalhes do jogo:

Transmissão:

Vitória x Barcelona de Ilhéus terá transmissão ao vivo na TVE Bahia, tanto na televisão aberta como no canal de YouTube da emissora. A partida começa às 16h.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Rodrigo Andrade (Pedro Bicalho) e Diego Torres; Osvaldo, Léo Gamalho e Thiago Lopes. Técnico: Léo Condé.

Barcelona de Ilhéus: Vila, Marlon, Eric, Clemente (Celso) e Caio (Maicon); Eder (Darlan), Bernard e André; Peixoto, Canela e Pádua. Técnico: Paulo Sales.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Marielson Alves Silva. Ele terá como assistentes Elicarlos Franco de Oliveira e Carlos Eduardo Bregalda Gussen.

Ingressos:

PONTOS DE VENDA

Site (www.futebolcard.com)

Sábado: 24h

Domingo: até às 17h

Shopping Capemi

Sábado: das 10h às 16h

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

Sábado: das 10h às 21h

Bilheterias do Barradão

Domingo: das 10h às 17h

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60

Sócio Sou Mais Vitória (Bronze)

Arquibancada: R$ 56,00

Cadeira: R$ 84,00