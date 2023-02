Vitória inicia venda de ingressos para confronto com o Náutico

O Vitória iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Náutico. O duelo será nesta quinta-feira (23), às 19h, no Barradão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.

Na terça-feira (21) e na quarta-feira (22), os bilhetes serão vendidos apenas pela internet, através do site futebol card. Só na quinta-feira, dia do jogo, a comercialização acontecerá nas bilheterias do Barradão, a partir de 13h.

O ingresso para o setor arquibancada custa R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). A cadeia sai por R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Sócio Bronze (sem acesso garantido) tem desconto nas entradas.

Os sócios do clube com acesso garantido também podem fazer o check in, indicando que vão para o duelo, através do site do Sou Mais Vitória.

Diante do Náutico, o Vitória busca o primeiro triunfo da Copa do Nordeste. O Leão vem de um empate por 1×1 com o ABC, no Barradão, e soma apenas dois pontos no grupo A do Nordestão.