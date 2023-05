Vitória mais que triplica a quantidade de mulheres associadas após feirão

Em menos de um mês, o Vitória mais que triplicou a quantidade de mulheres associadas ao clube. O incremento ocorreu durante o feirão realizado no mês de outubro, em uma loja no Shopping Paralela. Atualmente, o Leão tem 3.300 sócias. Elas eram apenas 977 em 29 de março, quando o departamento de marketing lançou o novo programa, com categorias mais segmentadas e preços diferenciados para o público feminino. O crescimento foi de 241%.

O Vitória tem no total quase 24 mil sócios. Eram apenas 10.500 antes do feirão e, após o encerramento dele, o clube chegou a 23.883, o que representa um crescimento de quase 130% no número geral de associados.

“Criamos plano específico, condições diferenciadas para que as mulheres pudessem aderir também. Houve crescimento muito grande no sócio anual. Era uma preocupação grande que o sócio entrava e saía muito rápido. Então vamos manter esse número de 23 mil por uma constância maior. Nosso objetivo até o final do ano é chegar aos 30 mil sócios”, projetou o diretor de marketing do Vitória, Rafael Curvello.

O feirão ocorreu em uma loja montada no Shopping Paralela, ofereceu descontos de 40% e permitia que os rubro-negros já saíssem com a carteirinha em mãos. Para atrair o torcedor, o clube promoveu a apresentação oficial de alguns dos 12 reforços no local. Caso do meia Giovanni Augusto, contratado para assumir a camisa 10. O sucesso das vendas fez o clube prorrogar o feirão algumas vezes, mas ele foi encerrado no último domingo (30).

O desconto de 40% está mantido até o dia 13 de maio, data do aniversário do clube, mas apenas para sócios inadimplentes que desejem regularizar a situação.

“Só lembrando que a gente tem 23.803 (sócios no total), porém esse número pode aumentar em 3.500 sócios. Temos 3.500 sócios inadimplentes nesse momento. Se esses regularizarem, e para esses continua valendo a mesma condição do feirão, com desconto de 40%, a gente vai chegar perto de nossa marca principal que são os 30 mil sócios”, afirmou o presidente do Vitória, Fábio Mota.

O feirão foi encerrado, mas a loja do clube no Shopping Paralela seguirá em atividade. Também é possível fazer a adesão através do site Sou Mais Vitória.

“A gente vai fazer algumas alterações no layout da loja. A gente entende que consegue reduzir um pouco o atendimento. Vamos ter quatro atendentes, mas queremos também aumentar a gama de produtos da Volt. Foi um grande parceiro da gente durante o feirão. E vamos também ter uma loja própria de produtos licenciados”, afirmou Fábio Mota.