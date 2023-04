Vitória prorroga contrato de Wellington Nem até o fim da Série B

O atacante Wellington Nem fica no Vitória até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador chegou à Toca do Leão em fevereiro e havia assinado inicialmente um vínculo de três meses. O contrato foi prorrogado pelo clube e, agora, irá até término da segunda divisão. A alteração já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Desde que fechou com o rubro-negro, Nem disputou cinco partidas, sendo quatro pela Copa do Nordeste e uma pela Copa do Brasil. O atacante foi titular em apenas um duelo, pelo regional, e acumula 207 minutos em campo. Ele ainda não marcou gols pela equipe.

O jogador está à disposição do Vitória para a estreia na Série B. O primeiro compromisso do time será no próximo domingo (16), às 18h, contra a Ponte Preta, no Barradão.