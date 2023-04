Vitória rescinde com o zagueiro Dankler e o lateral João Lucas

Fora dos planos do Vitória, o zagueiro Dankler e o lateral-esquerdo João Lucas deixaram a Toca do Leão de forma definitiva. Os dois jogadores, que chegaram no fim do ano passado, tiveram seus contratos com o clube rescindidos. As movimentações foram publicadas no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (20).

Revelado pelo rubro-negro em 2010, Dankler retornou ao rubro-negro nesta temporada, aos 31 anos. O zagueiro disputou 13 jogos, todos como titular, e chegou a ser capitão da equipe. Mas não engrenou, passou a conviver com críticas e foi perdendo espaço.

João Lucas também chegou ao Vitória em dezembro passado, como reforço para 2023, mas não brilhou. Ele rescindiu contrato após nove partidas.

Ainda nesta quinta-feira (20), o rubro-negro confirmou o empréstimo de Eduardo ao Náutico.