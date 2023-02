Volkswagen suspende temporariamente produção por falta de componentes e de peças

A Volkswagen decidiu suspender temporariamente as atividades em três fábricas do Brasil devido a falta de componentes e de peças. Nas unidades de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e São José dos Pinhais, no Paraná, a paralisação dos serviços ocorrerá entre 22 de fevereiro e 3 de março. Os trabalhadores vão entrar em férias coletivas. De acordo com a empresa, a suspensão estava programa desde o ano passado e “fazem parte da estratégia da montadora de flexibilização nos processos produtos devido ao fornecimento de componentes”, informou por meio de nota. Na fábrica da Anchieta, em São Bernardo do Campo, 3.062 trabalhadores terão férias coletivas. Já a fábrica de motores da Volkswagen, em São Carlos, também em São Paulo, estará em férias coletivas de 20 de fevereiro a 1º de março por falta de peças. Diferentes das três unidades citadas, a fábrica de automóveis em Taubaté trabalhará normalmente neste mês, com os dois turnos de produção. Desde 2021, a indústria automotiva mundial enfrenta a falta de semicondutores. Essa não é a primeira vez que a Volkswagen suspende a produção por falta de componentes. No último ano, foram, ao menos, duas paralisações.

