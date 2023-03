Volta de Bolsonaro reaquece venda de bandeiras e camisas por camelôs

O retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à capital federal reaqueceu a venda de bandeiras e camisetas do Brasil.

Nos arredores da sede do PL, onde Bolsonaro será recebido por aliados políticos e familiares nesta quinta-feira (30/3), o Metrópoles encontrou bandeiras sendo vendidas por preços que variam de R$ 20 a R$ 300. O símbolo virou referência dos apoiadores do ex-presidente, que utilizam das cores verde e amarelo para se referirem ao patriotismo.

Ao Metrópoles um casal de camelôs que comercializa os itens afirmou que sempre está presente nos eventos de Bolsonaro. “Nós também estivemos no quartel. Nem temos medo de não vender, aqui é certeiro. Sempre saem muitas [bandeiras]”.

O prédio onde Bolsonaro será recepcionado em sua volta ao Brasil recebe movimentações tímidas de apoiadores desde às 6h30 da manhã. O evento será fechado e deve começar por volta das 8h.

Imprensa é hostilizadaCerca de 10 apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro hostilizaram a imprensa ao gritar “Globo lixo” aos jornalistas que estão presentes na sede do PL.

A movimentação de apoiadores se intensificou às 7h. Carregando bandeira do Brasil e encourando “mito”, os bolsonaritas aguardam a chegada do ex-presidente, que retorna ao país depois de 90 dias no exterior.

O prédio do Partido Liberal recebeu segurança reforçada da Polícia Militar do Distrito Federal.