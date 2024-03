Volta de Marta ao PT foi um equívoco, diz Erundina

Deputada afirma, porém, que “passado é passado” e que vai trabalhar para eleger a chapa de Boulos e Marta à Prefeitura de SP

“Nós temos uma chapa e estamos fazendo a campanha desta chapa e dos candidatos a vereador”, diz a ex-prefeita de São Paulo e deputada federal Luiza Erundina (foto) Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

PODER360 17.mar.2024 (domingo) – 9h26



A ex-prefeita de São Paulo e deputada federal Luiza Erundina (Psol-SP) disse no sábado (16.mar.2024) que a volta de Marta Suplicy ao PT foi um “equívoco”. Ainda assim, ela afirmou que o “passado é passado” e que vai trabalhar para eleger a chapa do deputado federal Guilherme Boulos (Psol) à Prefeitura de São Paulo.

“Eu acho que foi um equívoco a decisão do PT em relação a trazê-la ao partido para torná-la candidata a vice, mas isso já está dado. Nós temos uma chapa e estamos fazendo a campanha desta chapa e dos candidatos a vereador”, declarou Erundina, citada pelo jornal O Globo. Ela e Boulos participaram de evento com educadores no Sindicato dos Professores na capital paulista.

“O passado é passado. Nós temos uma tarefa importante a realizar que é ganhar as eleições”, disse Erundina. Ela e Marta já discutiram em diversas ocasiões, mas a deputada afirma que o “problema” está resolvido.

“Eu esperava que ela [Marta] estivesse aqui”, afirmou. “O PT tinha que indicar a vice e a indicou. Diante da tarefa que se coloca a nós, isso é coisa menor. É algo que está no passado. Evidentemente, aquelas são críticas que eu tenho até hoje, mas isso não impede que a gente construa uma tarefa comum”, acrescentou.

Erundina (1989-1993) e Marta (2001-2005) foram as únicas mulheres a comandar a maior cidade do país, ambas pelo PT.

Boulos minimizou a ausência de Marta no evento: “Eu não tenho dúvida de que nós teremos logo mais a presença. É só fazer ajustes de agenda dos 3 ex-prefeitos que estão nos apoiando. No mesmo palanque, no mesmo evento, a Luiza [Erundina], a Marta e o [Fernando] Haddad”.