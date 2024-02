Renan Calheiros deixa CPI da Braskem após perder relatoria e será substituído por Alessandro Vieira

Manobra articulada por PT e PSD desagradou a alguns senadores, entre eles o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco

Marcos Oliveira/Agência Senado

O senador Alessandro Vieira será o substituto de Renan Calheiros em CPI



O senador Eduardo Braga (MDB-AM), líder do MDB no Senado, escolheu Alessandro Vieira (MDB-SE) para substituir Renan Calheiros (MDB-AL) na CPI da Braskem. Calheiros foi o responsável por solicitar a criação da CPI, porém decidiu sair do comitê após perder a relatoria para Rogério Carvalho (PT-SE), em uma ação conjunta de parlamentares do PT e do PSD. Essa movimentação desagradou a alguns senadores da base aliada, incluindo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que apoiava o emedebista como relator. A comissão foi criada para investigar a atuação da Braskem em Maceió após desastre ambiental causado pelas minas de sal-gema na capital alagoana.

