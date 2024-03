Wajngarten diz que governo Lula é “ladeira sem freio”

Assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirma que a gestão do petista é marcada por “descaso” e “desastre”

Wajngarten também esteve a frente da Secom (Secretaria de Comunicação Social) durante o governo Bolsonaro de abril de 2019 a março de 2021 Sérgio Lima/Poder360 11.jul.2023

PODER360 7.mar.2024 (quinta-feira) – 9h21



O assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Fabio Wajngarten disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “é uma ladeira sem freio”. A declaração foi feita em seu perfil no X (ex-Twitter).

Wajngarten afirmou que, na sua percepção, o governo do petista é marcado por “desastre completo” na política internacional, “preço altíssimo nos alimentos”, agronegócio em “patamares irrisórios”, discursos “vingativos” e descaso na saúde e com os direitos das mulheres.

curtiu a reportagem? Compartilhe sua opinião

apontar erros neste texto