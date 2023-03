Wajngarten fala sobre retorno de Bolsonaro e diz que atual versão de Lula é a ‘da raiva e do ódio’

O ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações e ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fabio Wajngarten, falou sobre o retorno do ex-presidente de Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil. Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan News, desta segunda-feira, 27, Wajngarten afirmou que considera importante o retorno de Bolsonaro ao país para que ele possa fazer oposição ao atual governo e defender as bandeiras de seu mandato. “A população brasileira está ansiosa pelo retorno dele. Acho super importante ele voltar e calçar as bandeiras principais do mandato dele. Fazer uma oposição dura ao governo atual”, analisou Wajngarten. Durante participação na mesma edição do Pânico, Bolsonaro confirmou que deve chegar ao Brasil na manhã desta quinta-feira, 30, e que irá se reunir com o PL para decidir os próximos passos do partido e da oposição.

Em outro momento, o ex-secretário falou sobre o governo de Lula (PT), dizendo que as pessoas se convenceram que o petista mostraria um lado “paz e amor”, mas que agora estão testemunhando o “Lula do ódio”. Além disso, Wajngarten comentou os 100 dias do mandato petista, afirmando que o Brasil constatou “uma tragédia”, citando diversos retrocessos. “Eu acho que eles se convenceram que vieram o Lula 3, paz e amor. O Lula da coalizão e da coexistência. Mas o que estamos testemunhando é o Lula da raiva, do ódio, da vingança. […] Eu acho que o estrago é pétreo. Todo mundo fala dos tais 100 dias de trégua da imprensa, dos eleitores. Já se passaram 100 dias e a gente constatou uma tragédia. Retrocesso econômico, social, na violência, nas bandeiras. Acho que a comparação objetiva dos 100 dias de Bolsonaro com os 100 dias de Lula é um tema em que a grande mídia deveria expor semana a semana. Entendo que defender a propriedade privada versus as invasões que estamos tendo agora, a possibilidade da sociedade para quem quiser – desde que com treinamento – versus o não armamento por parte do governo atual, a digitalização dos serviços versus o retrocesso. Entendo que esses 100 dias marcarão toda a gestão do Lula nesse mandato”, disse Wajngarten.

Confira o programa na íntegra: