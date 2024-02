Wanderlei Silva entra no Hall da Fama do UFC e ostenta parceria com a K8.com

Durante seu evento de número 298, realizado em Las Vegas, Nevada, o UFC anunciou que o ex-campeão peso-médio do PRIDE, Wanderlei Silva, será incluído na classe de 2024 do Hall da Fama da instituição.

A cerimônia de indução acontecerá também em Las Vegas, precisamente no dia 10 de julho de 2024, e será transmitida ao vivo no UFC Fight Pass.

Uma verdadeira homenagem ao “Cachorro Louco”

Celebrando tal conquista, a lenda viva do esporte conversou com a repórter Mayara Munhós nos bastidores do #UFC 298, logo após o anúncio de sua entrada no Hall da Fama.

Confira o papo:

Como notamos, Wanderlei está vestindo a camisa da K8.com, plataforma renomada cuja chegada no Brasil vem impactando positivamente o cenário de jogos online.

Wanderlei Silva é o novo embaixador da K8.com

Nova jornada para o Cachorro Louco – Em 2023, Wanderlei Silva se juntou à K8 como embaixador global da marca.

A K8 é uma empresa de jogos online em rápido crescimento que oferece uma variedade de jogos online e apostas esportivas.

Na busca pela expansão da marca em mercados internacionais, a popularidade global de Wanderlei Silva, especialmente no Brasil e na América Latina, será um ponto crucial!

A K8.com oferece uma variedade de benefícios para seus clientes, incluindo:

Bônus de boas-vindas generosos

Promoções e ofertas exclusivas

Ampla variedade de jogos de cassino e apostas esportivas

Ambiente de jogo seguro e confiável

Com a ajuda de Wanderlei Silva, a K8 garante seu espaço entre as principais empresas de jogos online do mundo.

Curtindo o Carnaval, Wanderlei Silva marcou presença no Camarote K8 em São Paulo

Ao lado do ex-jogador de futebol Luizão, também anunciado como embaixador da marca, Wanderley curtiu o Carnaval no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Ambos estavam no camarote exclusivo da K8.com, localizado de forma primorosa ao lado do recuo da bateria.

Fundador da K8.com , Iker Echeverria é entrevistado para o programa ‘Tá na Rede’

Sem dúvidas o Camarote 011 foi um dos grandes destaques do Carnaval de São Paulo este ano, com uma festa badalada e repleta de celebridades. Entre os convidados, estava Iker Echeverria, fundador da K8.

Durante as festividades, o empresário concedeu entrevista para Pathy Bonanome e Fabiana Tobias, que faziam a cobertura do Carnaval para o programa ‘Tá na Rede com Rodrigo Oliver’. O momento serviu para destacar o sucesso de sua marca global apresentada recentemente aos brasileiros.

Entretanto, Iker disse estar contente por crescer com a marca K8 e realizar o seu sonho de estar no mesmo quadro que o seu ídolo.