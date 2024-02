BBB24: “Não é manipulador”, diz Wanessa ao mudar de ideia sobre Davi

Nesta sexta-feira (2/2), no BBB24, em conversa com Juninho, Wanessa Camargo afirmou ter mudado de ideia sobre Davi Brito. A cantora, que especulou junto a outros brothers que o motorista de aplicativo seria agressivo e maldoso, voltou atrás. “Não é manipulador”, disse a filha de Zezé Di Camargo.

“A gente tem que reconhecer quando erra também. Eu fiz uma avaliação que acho que exagerei, não justificando, mas talvez por ter coisas parecidas com o que eu vivi lá fora. Eu retiro o que eu disse de manipulação, de gente manipuladora, retiro”, disparou durante o bate-papo no Quarto Gnomo.

A namorada de Dado Dolabella continuou: “Eu acho que tem imaturidade, às vezes, tem um cara que ainda é um menino. Tem um desespero de jogo? Tem. Mas aquele cara com maldade, manipulação que eu falei? Não senti, conversei sobre coisas, eu falei para ele, ‘eu vi maldade nisso aqui’, expliquei. Só se ele for o melhor ator do mundo”.

Wanessa ainda relembrou o episódio envolvendo o rapaz e Yasmin Brunet, quando ele o alertou sobre as influências dos outros participantes como Nizam e Rodriguinho. “Acho que ele se atrapalhar, não estou dizendo que ele não seja difícil de convivência. Falei com ele sobre as coisas que me machucaram aqui e mais sérias, tipo gritar, ou eu ter medo de falar com ele. A maldade da coisa que ele falou para a Yasmin, então eu falei sobre coisas que são mais sérias”.

Camargo, como é chamada pelos colegas de confinamento, garantiu que vai expor sobre o diálogo que teve com Davi aos outros participantes. “Sobre as coisas mais sérias, inclusive, que eu entrei em pilha e coloquei pilha, eu vou falar para cada um que eu chamei ele de manipulador e falar ‘gente, retiro, não acho que é o caso. Peço desculpas’”, encerrou.