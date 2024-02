Wanessa fica intrigada após receber carta da família. Leia e entenda

Wanessa ficou preocupada ao receber a carta de sua família na dinâmica do Sincerão dessa segunda-feira (19/2). A cantora, apesar de feliz com o “contato” com o lado de fora do BBB 24, ficou intrigada com a ausência de citações sobre os filhos na carta, escrita pela sua irmã, Camila Camargo.

Confira tudo que Camila escreveu na carta para Wanessa:

“Minha irmã! Que saudade de você. Estamos todos aqui com o pensamento em ti 24 horas por dia, orando, emanando todo o nosso amor para que chegue no seu coração, mas a saudade está apertada”, começou Camilla.

“Tenho buscado várias maneiras de tentar ‘sanar’ a sua falta (se é que é possível); ouvindo suas músicas com as crianças o tempo todo (eles não param de pedir Amor Amor), tenho usado todos os brincos que você me deu, todos, para tentar te sentir aqui comigo, fico vendo suas fotos aqui em casa, mas nada melhora a saudade que eu tenho de você”, continuou.

Por fim, Camila pediu para que Wanessa siga seu coração: “Você faz falta. Você é muito amada por nós e estaremos todos aqui por você e pra você sempre. Fica bem aí, canta mais, olha pra você, para o seu coração e siga seu caminho. Te amo, minha irmã, ou melhor, te amamos. Beijos, Camilla”.