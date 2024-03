Wanessa surge “disfarçada” e rodeada de seguranças após expulsão; veja

Wanessa Camargo fez sua primeira aparição pública após ser expulsa do BBB24, na tarde deste sábado (2/3). A cantora foi vista no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, rodeada de seguranças. Além disso, a artista parecia estar “disfarçada” já que usava um casaco com capuz na cabeça e uma máscara.

Wanessa (1)

Wanessa Camargo após ser expulsa do BBB24

Wanessa Camargo

Wanessa Camargo no aeroporto

Wanessa foi expulsa do BBB24, no começo da tarde deste sábado (2/3). Ela foi chamada ao confessionário, horas após Davi afirmar ter sido agredido pela cantora. Depois de cerca de 10 minutos, a produção pediu que os participantes entregassem os pertences da artista.

“Arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa”, disse a voz.

A confusão que terminou com a expulsão da cantora começou enquanto Davi dormia em um dos quartos da casa. Bêbada, Wanessa entrou no cômodo para trocar de roupa e devolver o figurino. A artista se empolgou e, enquanto dançava, acabou acertando um tapa na perna de Davi. Apesar de ter pedido desculpas na mesma hora para o rival, ele não gostou nem um pouco de como tudo aconteceu.

“É o Davi que tá dormindo aí, Wanessa”, alertou Yasmin Brunet. “Desculpa, Davi! Eu tô bem louca”, justificou a artista.

Após o ocorrido, o motorista de aplicativo não conseguiu voltar a dormir e levantou para ir ao confessionário. Ele chegou a contar para Matteus sobre o situação. Segundo ele, a produção informou que iria analisar as imagens.

“Isso não vai ficar assim, não. Ela deu um tapa nas minhas pernas, véi! Ela viu que eu tava deitado ali. São 4 câmeras naquele quarto e ela veio bater na minha cama. Além de ser provocação, é falta de respeito e agressão”, afirmou o baiano em conversa com Matteus.

Indignado, o baiano completou: “Não vai ficar de graça, não, não vai mesmo, não sou otário. Tá pensando que vai fazer o que quiser comigo aqui?”. Matteus, então, quis saber a resposta da produção para a queixa do colega. “Eles vão tomar uma atitude, eles vão tomar as medidas cabíveis. Vai analisar, já passei pra eles já”, respondeu Davi.

E encerrou: “Tô cheio de ódio aqui, cheio de ódio mesmo. Queria ver se fosse eu, que entrasse no quarto daquela forma e desse uma tapa na perna dela, queria ver”, comparou.