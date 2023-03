Wayne Shorter, saxofonista e compositor americano, morre aos 89 anos

O saxofonista e compositor Wayne Shorter morreu aos 89 anos, nesta quinta-feira (2), em um hospital de Los Angeles. A informação foi confirmada pelo assessor Alisse Kingsley ao The New York Times. A causa da morte não foi informada.

Um dos maiores saxofonistas de jazz de todos os tempos, Wayne Shorter recebeu onze estatuetas do Grammy, em uma carreira iniciada na década de 1960.

Em 1974, o “Native Dancer”, 15º álbum de carreira de Wayne Shorter, foi gravado em parceria com o cantor brasileiro Milton Nascimento. O disco traz uma junção de jazz, rock, funk e ritmos regionais brasileiros.

Em uma homenagem postada nas redes, o artista afirmou que fez uma visita ao música em sua casa, quando se apresentou em Los Angeles, em 2022.

“Hoje é um dos dias mais difíceis da minha vida. Dia de me despedir de parte de tudo o que eu sou. Wayne Shorter foi – e sempre será – mais do que um parceiro musical. Desde que nos conhecemos, nunca nos separamos. Em 1975, ele me convidou para gravar o ‘Native Dancer’, e mudou a minha vida e carreira pra sempre.”, postou Milton.

Além do jazz, o músico também trabalhou com nomes como Carlos Santana, Joni Mitchell, Steely Dan e The Rolling Stones.