Ex-mulher de Dani Alves abandona as redes: “Afeta minha saúde mental”

“Está afetando a minha saúde mental e a minha vida social”. Este foi o argumento que a modelo Joana Sanz, ex-mulher do jogador Daniel Alves, usou para desativar todos os seus perfis nas redes sociais.

Nesse domingo (2/3), ela publicou um comunicado no Instagram, no qual reclama que está sendo assediada pela mídia e que a invasão tem prejudicado a saúde mental e a vida social.

Foi também por meio do Instagram que a modelo comunicou, dia 14 de março, a decisão de colocar um ponto final no seu casamento com Daniel Alves, que está preso desde 20 de janeiro, acusado de estupro.

Na sua última postagem, junto com o comunicado, ela publicou essa última foto (no alto da página), em um hotel em Madrid, com o aspecto triste e abatida.

O comunicado“Dado o assédio midiático a que sou sujeita, decidi deixar de usar as minhas redes sociais. Não sei se isto é suficiente para que os meios de comunicação deixem de me esperar nos aeroportos, à porta de casa ou hotéis, à saída dos restaurantes, no meio do meu trabalho ou a aproximar-me dos meus entes queridos. Espero que tudo isto acabe porque está afetando a minha saúde mental e a minha vida social. Não sou uma pessoa que vive me expondo publicamente porque me causa ansiedade e não é para mim, graças a Deus posso fazer meu trabalho longe dos holofotes da mídia. Agradeço a todas as pessoas que me apoiaram com preciosas mensagens de incentivo e que até me abraçaram na rua sem me conhecer. Não sei se volto aqui, é hora para desconectar.”

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!