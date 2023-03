BBB23: após treta, Fred cogita mandar ex-aliado direto ao Paredão

Após a treta com Ricardo Alface no início da tarde deste sábado (4/3), Fred Desimpedidos revelou que pensa em mandar o ex-aliado ao Paredão. Em conversa com Larissa, o Líder da Semana disse que cogitou a possibilidade, mas que não ia aguentar caso o biomédico saísse na berlinda.

“Eu quase falei: ‘você vai pagar pelo bagulho: eu vou te colocar no Paredão’. Pensei mesmo, mas aí, se ele sair na terça, eu não vou aguentar”, confessou Fred. Vale lembrar que o youtuber tem planos de enviar Key Alves, Sarah Aline ou Domitila ao Paredão, a depender de como rolar a dinâmica do Big Fone.

BBB23 PROVA DO LÍDER 1

Prova do Líder do BBB23Foto: Globo/Reprodução

bbb23 fred

Fred é o oitavo líder do BBB23Foto: Globo/Reprodução

bbb23 key alves e Cezar Black

Key e Black não fizeram a Prova do LíderFoto: Globo/Reprodução

BBB23 Domitila

Domitila foi vetada pela última líder, Bruna GriphaoFoto: Globo/Reprodução

Apesar de não ter a oportunidade de colocar Alface direto ao Paredão, Larissa indicará o ex-aliado à berlinda. “Ele está fazendo a mesma coisa que o Cristian fez. Eu acho que eu vou votar nele, mas o Guimê fica com o mais votado, porque se eu votar, sei que a Bruna vota também. Mas não vai ter jeito, vou votar nele”, explicou.

Por fim, Fred, que foi dupla de Alface no início do programa, contou que não imaginava uma situação como essa. “Eu jamais pensei que faria isso com o Alface, foi o primeiro vínculo”, encerrou.