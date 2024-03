Wesley Safadão opta por novo caminho e reduz agenda de shows

Wesley Safadão decidiu que vai seguir novos caminhos este ano. O cantor, que voltou aos palcos em setembro de 2023 após uma pausa para tratar a saúde mental, explicou que vai reduzir a agenda de shows e focar em outros tipos de trabalho.

“[Vou] sair de uma média de 250 shows por ano para uns 50 shows no ano. É o que eu quero fazer. É um ano que quero lançar muita coisa nova”, explicou Safadão no Instagram.

Wesley Safadão WS on Board 2023 (5)

Wesley Safadão Instagram/Reprodução

Wesley Safadão WS on Board 2023 (2)

Wesley Safadão Foto: Instagram/Reprodução

Wesley Safadão

Wesley Safadão Reprodução

Wesley Safadão

Wesley Safadão Reprodução/TV Foco

foto-abre-wesley-safadao-entrevista-2023

Coluna conversou com o cantor durante a gravação do DVD da dupla Matheus & Kauan na última terça-feira (10/1) Reprodução

Ele comemorou ainda o fato de não ter apresentações marcadas até o domingo de Páscoa. “Comecei a cantar em 2001 para 2002. Em 22 anos, é a primeira vez que não faço show no feriado de Semana Santa. Por incrível que pareça. Agradeço a Deus por ter a oportunidade de poder descansar, com minha família”, disse o artista.

Safadão pontuou ainda que “a pegada sempre foi muito forte” e voltou a reforçar que quer mudar de vida este ano. “2024 eu quero diminuir a quantidade de shows e lançar muita coisa.”

Wesley Safadão anuncia pausa na agenda de shows por problemas de saúde Por meio de um comunicado publicado nas redes sociais, o cantor Wesley Safadão anunciou uma pausa na “agenda de shows” por problemas de saúde.

“Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica”, informou o comunicado publicado no perfil do artista no Instagram.

A nota, contudo, não dá detalhes sobre o motivo do afastamento dos palcos. Na legenda do post, Safadão escreveu que, em breve, estará de volta e espera contar com o apoio e a compreensão dos fãs. Nos comentários, fãs e amigos desejam melhoras para o cantor.

Wesley Safadão desabafa sobre transtorno psíquico e pausa na carreira Em participação no Fantástico em 11 de setembro, Wesley Safadão falou sobre o diagnóstico de transtorno de ansiedade, que o levou a fazer uma pausa nos shows. “Estou esgotado”, desabafou o cantor. Veja o vídeo da entrevista aqui.

“A palavra é essa, assim, esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo. É como se eu não conseguisse dizer não”, acrescentou ele.

Ele também revelou como tudo começou: “Estava a caminho de um show em Minas e eu comecei a passar mal dentro do carro”. “Eu comecei a faltar ar, eu queria respirar e não conseguia. ‘Eu quero ir para o hospital, acho que eu estou morrendo’. Eu não sentia meus dedos”, detalhou.

Safadão anunciou a pausa na carreira em um post no Instagram no início do mês. “Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica”, disse a nota publicada pelos perfis oficiais do cantor.

“Pedimos a compreensão de todos e agradecemos o carinho que sempre tiveram com Wesley. Em breve mais informações sobre agenda de compromissos”, conclui o comunicado.